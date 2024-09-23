Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kırık Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan ile birlikte devlet protokolü Yığılca'nın Kırık köyünde vatandaşlar ile buluşarak sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

Düzce'de köylülerin ayağına giderek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, son ziyaretini Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyüne gerçekleştirdi. İlçe belediye Başkanı Selami Savaş ve ilgili protokol üyelerinin de katılım sağladığı ziyarette köylüler ile bir araya geldi. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Aslan, yapılacak çalışmalar ile ilgili de vatandaşlara bilgi vererek, devletin her zaman kendilerinin yanlarında olduğunu hatırlattı. - DÜZCE