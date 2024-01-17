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Düzce Valisi Selçuk Aslan Millet Kıraathanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan Millet Kıraathanesi'ni Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kent merkezinde bulunan millet kıraathanesine sürpriz bir ziyaret yaparak vatandaşlar ve üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla hasbihal etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan Millet Kıraathanesi\'ni Ziyaret Etti
17.01.2024 - 09:09,  Güncelleme: 09:11
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, kent merkezinde bulunan millet kıraathanesine sürpriz bir ziyaret yaparak vatandaşlar ve üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla hasbihal etti.

Vali Selçuk Aslan, Millet Bahçesi'nde hizmet veren Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Vali Aslan, kıraathanede bulunan vatandaşlar ve üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelerek sohbetti. Gençlerle memleketleri ve okudukları okullar ve eğitimleri ile ilgili sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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