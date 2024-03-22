Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi\'nde iftar yaptı

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli personellerle birlikte iftar yaptı.

Vali Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personelle iftarda buluştu. İftar programında Aslan'a, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Vali Aslan iftar programında yaptığı konuşmada "Toplumun acısında mutluluğunda ve özellikle dar anında olan bir mesleğin mensubusunuz. Rabbım gücünüzü arttırsın, yükünüzü hafifletsin, en başta Rabbım sizleri sevdiklerinize bağışlasın. Potansiyel riski her zaman öngörüp olabilecek tedbirlerimizi her zaman dikkatle ifa etmenizi bir kardeşiniz bir abiniz olarak hatırlatmak isterim. Rabbım nice ramazanlara sağlıkla hep birlikte kavuştursun" dedi.

Aslan konuşmasının sonunda ise "Biz acıyı da paylaşmaya varız, ama Rabbım her zaman mutluluk paylaşmayı nasip etsin" diyerek tüm personele hayırlı ramazanlar diledi. - DÜZCE