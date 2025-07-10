DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kulüplerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocukların vakit geçirebileceği yaz kulüplerini bu yaz Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açtı. Bu çerçevede, il genelinde bulunan tüm gençlik merkezlerinde açılan onlarca kulübe katılan öğrenciler hem eğitim alıyor hem de merkezlerdeki çeşitli oyunlarla eğlenceli dakikalar geçiriyor. Kurslarda çocuklar bir yandan futbol oynarken, diğer yandan ise atölye çalışmaları, zeka oyunları, resim ve oryantiring gibi eğlenceli aktivitelere katılıyorlar. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Yaz Kulüpleri Eğlence ve Eğitim Sunuyor - Son Dakika
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