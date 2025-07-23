Düzcespor, Gıdıman ve Tutkun\'u Andı

Düzcespor sevdalıları merhum gazeteci Mehmet Gıdıman ve Merhum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun vefatlarının seneyi devriyesinde Düzcespor tarafından unutulmadılar.

Düzcespor Kulüp Başkanı Mehmet Saygun, yöneticiler, teknik heyet ve bir gurup futbolcu 23 Temmuz 2014 tarihinde vefat eden Mehmet Gıdıman'ın kabri başında dualar okunup ruhuna bağışlandı.

Daha sonra 21 Temmuz 2024 tarihinde aramızdan ayrılan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun kabri ziyaret edildi. Ziyarete Düzcespor heyetinin yanı sıra Tutkun'un kardeşleri Vedat ve Selman Tutkun'da hazır bulundular ve Kur'an-ı kerim okunup ruhuna bağışladı.

Ayrıca Gıdıman ve Cihat Tutkun'un gazetecilik hayatlarının yanı sıra Düzcespor sevdalıları hakkında meslektaşları tarafından kısa bilgilerin aktarılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle ziyaret son buldu.

Düzcespor Kulübü Başkanı Mehmet Saygun, "Kulübümüze emeği geçenleri mümkün olduğunca hatırlayıp Düzcespor kamuoyunda hatırlatmaya ve dualarla anmak amacındayız" dedi. - DÜZCE