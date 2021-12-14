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Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı - Son Dakika

Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı

14.12.2021 13:50
Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı

"6. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", Samsun Valiliği koordinatörlüğünde 8 ilin katılımı ile online olarak yapıldı.

"6. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", Samsun Valiliği koordinatörlüğünde 8 ilin katılımı ile online olarak yapıldı.

"6. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Giresun, Ordu, Amasya, Çorum, Sinop, Kastamonu, Çankırı Valileri, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürlerinin katılımıyla video konferans üzerinden gerçekleştirildi.

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan göç olgusunun günümüzde dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre halen 285 milyon ile 300 milyon arasında bir nüfusun dünya üzerinde göçmen konumunda bulunduğunu ifade eden Vali Dağlı, "Ülkemiz, uzun kara ve deniz sınırlarına sahip olması, ayrıca çevre ülkelerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem hedef ülke hem de yabancı uyruklu şahısların Avrupa ülkelerine ulaşımında geçiş yaptığı ülke konumundadır. Köklü devlet geleneğinin de getirdiği birikimle etkili bir göç yönetimi ortaya koyan ülkemiz, düzenli göç yönetiminde olduğu gibi düzensiz göç konusunda da önemli kanuni düzenlemeler yapmıştır" dedi.

Düzensiz göçe karşı gerek ulusal düzeyde etkin tedbirler alarak gerekse uluslararası alanda sorunların tespiti, bilgi alışverişi, ortak mücadele ve iş birliği şeklindeki çalışmalara Türkiye'nin aktif olarak katıldığını ve ülke üzerinden düzensiz göçü önlemek ve ülkede yasa dışı bulunan yabancılara yönelik çalışmaların etkin ve kararlı biçimde yürütüldüğünü belirten Samsun Valisi Dağlı, düzenlenen toplantıyla düzensiz göçmen konusunda bölge iller arasında atılabilecek adımların değerlendirildiğini ve koordinasyon ile etkinliğin artırılmasının amaçlandığını söyledi. - SAMSUN

Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı
Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı

Togo Cumhuriyeti, Samsun Valiliği, Samsun, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı - Son Dakika


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