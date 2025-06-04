Düziçi'nde Oto Elektrik Atölyesinde Yangın Çıktı

Tamir atölyesinde bulunan araçta çıkan yangında iş yeri ve 2 araç zarar gördü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oto elektrik dükkanında bulunan otomobilde çıkan yangında işyeri ve 2 araç zarar gördü.

Yangın, Düziçi ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Oto elektrik tamir atölyesinde bulunan bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında işyeri ve 2 araç zarar gördü.

Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.