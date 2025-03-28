Düziçi\'nin Kurtuluşu 105. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü, kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı gösteri ile kutlandı.

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İlçe stadyumunda devam eden etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. İlk olarak Fransız askerleri ile Ermeni çetelerinin halkı esir alması canlandırıldı. Daha sonra Kuvayımilliye grupları, Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı saldırıya geçti. Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı savaş veren Kuvayımilliye gruplarının Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırmasıyla gösteri sona erdi.

Törene Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mustafa İba, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE