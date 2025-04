Ebeler Haftası\'nda Doğumun Önemi Vurgulandı

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl genelinde düzenlenen Ebeler haftası etkinlikleri kapsamında bir açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

"Ebeler doğuma eşlik eden, anneye rehberlik eden bebekle ilgili ilk teması sağlayan kahramanlarımızdır. Ebe ve gebe arasındaki güçlü bağ, doğumun hem daha sağlıklı hem de daha huzurlu geçmesini sağlıyor. Anne ve bebek için en doğal olan doğum şekli normal doğumdur. Bu süreçte gerçekleşen tensel temas, anne ile bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasına olanak tanır. Doğum sonrası toparlanma süreci hem anne hem bebek için çok daha hızlıdır. Aynı zamanda bebeğin bağışıklık sistemi daha erken ve güçlü bir şekilde gelişmeye başlar. Bu da onu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Sezaryenin yalnızca tıbbi zorunluluk durumlarında tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sezaryen bir cerrahi müdahaledir, iyileşme süreci uzundur ve bazı komplikasyon riskleri taşır. Bu nedenle doğal ve sağlıklı olan, tıbbi zorunluluk yoksa her zaman normal doğumdur. Normal doğumun teşvikinde ebelerin rolü büyüktür. Ebeler, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anne adaylarına anlatarak bu süreci teşvik eder. Müdürlüğümüz anne ve bebek sağlığına verdiği önemin bir göstergesi olarak normal doğumu destekleyen rehberlik çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ebeler yalnızca doğum anında değil, doğum sonrasında da annelerin yanında olmaya devam etmektedir. Özellikle emzirme danışmanlığı ve bebek bakımında verdikleri destek annelere güven sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde uygulamaya alınan "Her Gebeye Bir Ebe" projesi Zonguldak'ta başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Her gebe, gebeliği boyunca aynı ebe tarafından birebir takip edilerek bilgilendirme, kontrol ve doğuma hazırlık süreçlerinde kesintisiz desteklenmektedir. Zonguldak genelindeki hastanelerimizde, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde faaliyet gösteren Gebe Okulları, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyacakları bilgileri sistemli bir şekilde sunmaktadır. "Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden olan Ebelik Mesleği, annelerin doğum sürecinde yol arkadaşı ve bebeğin hayatının başlangıcındaki ilk güven duygusudur." - ZONGULDAK