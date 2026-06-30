Ebrar Sitesi Davası Ertelendi - Son Dakika
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Ebrar Sitesi Davası Ertelendi

Ebrar Sitesi Davası Ertelendi
30.06.2026 17:43
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Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi davası 11 Eylül'e ertelendi, sanıklar hakkında talepler değerlendirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 76 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Aralarında müteahhit, teknik sorumlular ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari durumda bulunan iki sanığın yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmada hazır bulunmazken, müştekiler ile taraf avukatları salonda yer aldı.

Savunmasını yineleyen tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, önceki celselerde sunduğu beyanların geçerli olduğunu ifade ederek hakkındaki suçlamaları reddetti. Binanın yıkımında kusurunun bulunmadığını savunan Tepebaşı, tahliye edilmesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz alan müşteki T.D., depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek adalet beklentilerini dile getirdi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki vekilleri, tutuksuz sanıkların delil durumu ve dosyanın mevcut aşaması dikkate alınarak tutuklanmalarını talep etti. Sanık müdafileri ise müvekkillerinin suç işlemediğini savunarak önceki beyanlarını tekrar etti ve beraat kararı verilmesini istedi.

Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, dosyada beklenen evrak ve diğer eksikliklerin tamamlanmasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların ise mevcut adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek davayı 11 Eylül 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri tutuklu, dördü tutuksuz, ikisi firari ve dokuzu kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Tepebaşı, Mahkeme, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ebrar Sitesi Davası Ertelendi - Son Dakika

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