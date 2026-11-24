EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, İnönü Rektörü Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete iki üniversitenin genel sekreterleri de katıldı ve Akpolat, Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Yurteken de yer aldı.
Rektör Akpolat ziyareti dolayısı ile Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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