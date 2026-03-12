Eczacıdan 'İlacım Nerede?' Eleştirisi

(EDİRNE) - Edirne Eczacı Odası Başkanı Doğukan Çiftçi, "İlacım Nerede?" uygulamasının ilaç erişimi sorununa kalıcı çözüm olmadığını ifade ederek, çözümün ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesinden geçtiğini kaydetti.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, "İlacım Nerede? uygulamasının ilk bakıldığında çok iyi niyetli ve güzel göründüğünü ifade etti.

"Asli görevimiz vatandaşların ilacı kolay ve sağlıklı bir şekilde erişimini sağlamak" diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"İlaç Takip Sistemi dediğimiz sistem üzerinden yapılan bu 'İlacım Nerede?' uygulaması İlaç Takip Sistemi'nin doğru çalışmasıyla çok paralel. İkincisi İlaç Takip Sistemi, gün içerisinde kendini otomatik olarak güncelleyen bir uygulama. Bir hasta eczaneden ilaç almış olabilir ama bunun sisteme yansıması gerçekleşmemiş olabilir. Bir başka hasta aynı ilacı 'İlacım Nerede?' uygulamasıyla A eczanesinden baktığında ve bulduğunda gittiğinde o ilacın yok olduğu söylendiğinde yaşanabilecek olumsuzlukları tekrar göz önüne almakta fayda olduğunu düşünüyorum."

"Önemli olan sorunu kökünden çözebilmek"

Özellikle son dönemde şiddetin çok fazla arttığı bir ruh halindeyken hastayla eczacı ve eczane personellerini karşı karşıya getirmenin doğru olmadığı inancındayız. Bu tarz palyatif çözümlerin sadece minik bir su serpme olduğunu ve bu işin asıl çözüm yolunun da ilaç fiyat kararnamesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz ilaç fiyat kararnamesini düzgün yaptığınız andan itibaren ilaç sanayinin ilaç dağıtım hizmetlerine, ilaç dağıtım hizmetlerin de eczanelere sağlıklı bir lojistiği sağladığı durumlarda zaten eczacının elinde ilacı olacak ve hasta zaten ilaca sağlıklı bir şekilde ulaşabilecek. Önemli olan sorunun kökünü çözebilmektir. İlacım Nerede? uygulaması başta iyi niyetli bir uygulama gibi gözükse de çok palyatif bir çözümdür."