Eczacılardan İlaç Fiyat Politikasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacılardan İlaç Fiyat Politikasına Tepki

14.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ilaç fiyat politikası, yenilikçi ilaçların erişimini olumsuz etkiliyor.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Yürütülen ilaç fiyat politikası ve sağlığa bütçeden ayrılan pay, son yıllarda özellikle yenilikçi ve yüksek maliyetli yeni nesil ilaçların Türkiye pazarına girişini olumsuz etkilemektedir. Nitekim küresel ilaç şirketleri, düşük geri ödeme seviyeleri ve kur baskısı nedeniyle Türkiye'den yavaş yavaş çekilmekte veya sınırlı sayıda yeni nesil ilaçla Türkiye pazarına girmektedir. Avrupa'da yenilikçi ilaçların erişim oranı yaklaşık yüzde 46 düzeyindeyken, Türkiye'de bu oran yüzde 3 seviyelerine kadar gerilemiştir" dedi.

Samsun Eczacı Odası tarafından, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nün 187. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Oda Başkanı Onur Ferhat Karacan, beraberindeki oda üyeleri adına yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilimsel eczacılık dersinin verildiği 14 Mayıs 1839'dan beri 187 yıl geçtiğini belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 55 bin eczacı olduğunu kaydeden Karacan, eczacıların sağlık sistemindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eczacıların kamuda, hastanelerde, akademide, ilaç sektöründe ve meslek örgütlerinde kritik görevler üstlendiğini belirten Karacan, ilaç politikalarının belirlenmesi, denetim, ruhsatlandırma, geri ödeme sistemleri ve stok yönetimi gibi alanlarda eczacıların uzmanlık ve sorumlulukla çalıştığını vurguladı. Özellikle SGK ve hastanelerde önemli ilaç bütçelerinin yönetimi ile ilaç temini ve güvenliği süreçlerinin eczacılar tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken, Karacan şunları söyledi:

"Kamu eczacıları; kadro sayısındaki yetersizlik, özlük haklarının ve ekonomik taleplerin karşılanmaması, elverişsiz çalışma ortamları, eczacının personel tanımında hak ettiği konumda bulunmaması gibi yapısal sorunlar yaşamaktadır. Oysa, kamu eczacılığı güçlendirilmeden ve klinik eczacılık uygulamaları yaygınlaştırılmadan sağlık sistemimizin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini kalıcı olarak artırmak mümkün değildir."

ECZACILIK FAKÜLTESİ SAYISI 25 YILDA 8 KATINA ÇIKTI

Genç eczacıların istihdam sorunu yaşadığını söyleyen Karacan açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Genç meslektaşlarımızın içinde bulunduğu istihdam darboğazı, mesleğimizin en yakıcı sorunlarının başında gelmektedir. Plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle, artık ülkemizde eczacılık alanında ciddi bir istihdam krizi yaşanmaktadır. 2001 yılında yalnızca 8 olan eczacılık fakültesi sayısı bugün 64'e ulaşmıştır. Buna karşın fakültelerin yalnızca 19'u tam akredite eğitim verebilmektedir. 2017 yılında 1.448 olan yıllık mezun sayısı, 2025 yılında 3 bin 868'e yükselmiştir. Son yıllarda her yıl yaklaşık 3 bin 800 eczacı mezun olurken halen fakültelerde öğrenim gören öğrenci sayısı ise 25 binin üzerindedir. Sağlık alanındaki bir mesleğin mensuplarının işsiz bırakılması, ülkenin en büyük gücü olan genç insan sermayesinin de heba edilmesidir."

Karacan, Türkiye'de ilaç fiyat politikaları ve düşük sağlık bütçesinin, özellikle yenilikçi ve pahalı ilaçların pazara girmesini engellediğini belirterek açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Yürütülen ilaç fiyat politikası ve sağlığa bütçeden ayrılan pay, son yıllarda özellikle yenilikçi ve yüksek maliyetli yeni nesil ilaçların Türkiye pazarına girişini olumsuz etkilemektedir. Nitekim küresel ilaç şirketleri, düşük geri ödeme seviyeleri ve kur baskısı nedeniyle Türkiye'den yavaş yavaş çekilmekte veya sınırlı sayıda yeni nesil ilaçla Türkiye pazarına girmektedir. Bu durumdan tamamen hastalarımız zarar görmektedir. Avrupa'da yenilikçi ilaçların erişim oranı yaklaşık yüzde 46 düzeyindeyken, Türkiye'de bu oran yüzde 3 seviyelerine kadar gerilemiştir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczacılardan İlaç Fiyat Politikasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Eczacılardan İlaç Fiyat Politikasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.