Edebiyatın Geleceği Kayseri'de Tartışılıyor - Son Dakika
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Edebiyatın Geleceği Kayseri'de Tartışılıyor

Edebiyatın Geleceği Kayseri\'de Tartışılıyor
12.07.2025 11:09
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Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15. toplantısı başladı, edebiyatın geleceği ele alınıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından Kayseri'de düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 15. Şubeler ve Temsilciler Toplantısı başladı. Toplantıyla ilgili bilgiler veren Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Burada edebiyatın geleceğini konuşacağız" dedi.

Toplantıya 20'den fazla şehirden temsilci geldiğini söyleyen TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Bugün Kadim Şehrimiz Kayseri'de 15. Türkiye Yazarlar Birliği Şubeler ve Temsilciler Toplantısı'nı yapıyoruz. Biz Kayseri'ye bundan birkaç yıl önce Şehir Tarihi Kongresi için de gelmiştik. Kayseri bizim açımızdan hem kültürün hem maneviyatın başkentidir. Gerçekten bir medeniyet şehridir. Bugün Türkiye'nin yaklaşık 20'nin üzerinde şehrinden gelen Yazarlar Birliği Başkanları, temsilcilerimiz, genel merkez yönetiminden arkadaşlarımız, gazeteci, şair, edebiyatçı ve akademisyen temsilcilerimizle Kayseri Şubemizin ev sahipliğinde bir araya geldik. Bugün biz birkaç hususu burada gün boyu konuşacağız. Yarın da yine bazı toplantılarımız olacak. Şubeler Toplantısı'nda hem şubeler olarak gelecek yıllara dair vizyonlarımızı ortaya koyuyoruz. 15. Şubeler Toplantısı'nda 50. yılına gelen Türkiye Yazarlar Birliği'nin ikinci 50. yıl vizyonu ne olacak konusu üzerinde konuşacağız. Tabi bu şube toplantısı bizim en buruk toplantılarımızdan bir tanesi. Kurucu, Şeref Başkanımız Mehmet Doğan ağabeyimizin olmadığı ilk toplantı. Bu anlamda o da Kayseri'nin kültür, sanat ve maneviyat yönüne çok vurgu yapardı. Burada Mehmet ağabey olmadan buluşmuş olmamız da manidar diye düşünüyorum" dedi.

Arıcan, toplantıda edebiyatın geleceğinin konuşulacağını söyleyerek, "Biz burada edebiyatın da geleceğini konuşacağız. Kültürün ve sanatın geleceğini konuşacağız. Aslında bu bir Erciyes buluşması. Türkiye'nin en zirvesinden Türkiye Yüzyılı'nın kültür, edebiyat, sanat, fikir gündemini konuşacağız. Geleceğe dair biz ikinci 50. yılımızın projeksiyonunu sunarken Türkiye Yüzyılı'nın da projeksiyonunu sunacağız. Söz gelişi yapay zeka teknolojileri ile edebiyatın ilişkisini, gençliğin edebiyatla ve şiirle ilişkisini masaya yatıracağız. Şubelerimizin zaten gençlerle yakın ilişkisi var. Özellikle yapay zeka teknolojilerinde üretilen eserler, ürünler gerçek anlamda edebiyatı yok eder mi sorusu zaman zaman soruluyor. Bunları konuşacağız. Biz tabi önemli fırsatlar ve avantajlar sunduğunu düşünüyoruz ama Türkiye Yazarlar Birliği insanın her zaman merkezde olduğunu ve bizim kadim geçmişimizi geleneğimizi dikkate alarak hep yürümeyi hedeflemiştir. Burada inşallah belki mütevazi ama çok anlamlı gelecek 50 yılımızı ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli konularını konuşacağımız toplantımız olması anlamında 15. Şubeler Toplantısı çok kıymetli ve değerli diye düşünüyorum. Özellikle bunu Türkiye'nin kalbi, milli mücadele yapılırken zorluklar yaşandığında Kayseri'nin yine bir liman gibi düşünüldüğü bir dönemde biz tüm dünyada edebiyatın, kültürün, sanatın acaba teknolojiler, yapay zekalar, dijitalleşme karşısında kayıp mı edecek yok mu olacak sorusunun sorulduğu yerde diyoruz ki hayır yok olmayacak. Yine Kayseri'ye sırtımızı dayadığımız gibi Erciyes zirvelerinden edebiyatımızın, kültürümüzün, sanatımızın buradan dünyaya yeni sözlerinin olduğunu söyleyeceğimiz bir toplantımız olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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