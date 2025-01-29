Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Bat Pazarı İncelemesi ve Basın Eleştirisi - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Bat Pazarı İncelemesi ve Basın Eleştirisi

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Bat Pazarı'nda meydana gelen yangın sonrası incelemelerde bulunarak esnafın yanındayız mesajını verdi. Akın, gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirerek basın emekçileri üzerindeki tehdit ve yıldırma politikalarını kınadı.

29.01.2025 16:08  Güncelleme: 18:14
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(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 3 dükkan ve 2 deponun yandığı Bat Pazarı'nda inceleme yaptı. Akın, "Edirne Belediyesi olarak elimizden ne gelirse sizlerin yanında olacağız. Valilikle de bir iş birliği yaparak şehrimizdeki eksikliklerle ilgili denetimler olacak" dedi. Akın, gazetecilerin gözaltına alınmasını da eleştirerek "Özellikle basın emekçileri üzerinden yapılan bu algı operasyonları, bu güçsüzleştirme, hukuk üzerinden tehdit, yıldırma politikası çok çok yanlış" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 3 dükkan ve 2 deponun yandığı Bat Pazarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ve esnafla bir araya geldi. Akın, şunları söyledi:

"Şehrimizdeki eksikliklerle ilgili denetimler olacak"

"Sayın Valimizle de konuşacağız. Neler yapabiliriz noktasında. Edirne Belediyesi olarak yanınızdayız. Hem fiziki koşullar, hem de sizlerin durumuyla alakalı bir değerlendirme yapacağız. Bu çok talihsiz bir olay ama her esnafımızın olduğu gibi sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Edirne Belediyesi olarak elimizden ne gelirse sizlerin yanında olacağız. Valilikle de bir iş birliği yaparak şehrimizdeki eksikliklerle ilgili denetimler olacak. Hiçbir şey insan canından kıymetli değil. Bu hatalar günün sonunda tek bir cana mal olsa, bu bizim için çok büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getiriyorduk ama daha sıkı denetime geçeceğiz. Burada öncelikle amacımız can güvenliğini sağlamak. Bu konuda hassastık ama bundan sonra daha hassas olacağız. Burada amacımız kimseye zarar vermek ekonomik zor günlerde kimsenin işine engel olmak değil. En kıymetli şey canımız, can güvenliğimiz."

"Taleplerine zamanlama yapacağız"

Keyif Düğün Salonu'nda sanayi esnafıyla bir araya gelen Akın, "Sanayi esnafımızla bir araya geldik. Bu toplantıyı gerçekleştirmeden önce başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz buraya geldiler. Şikayetleri aldılar, kısa vadede müdahale edileceklere dün müdahale edildi. Bugün de başkanlarımız ve yönetimle bir araya geleceğiz. Hem bizim birkaç talebimiz olacak hem onların taleplerine zamanlama yapacağız" diye konuştu.

"Yıldırma politikası çok çok yanlış"

Gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştiren Akın, şöyle konuştu:

"İsimler, adresler belli. İfadeye çağrılıp gözaltı muamelesi yapılması, basın emekçileri üzerinden yapılması beni gerçekten çok üzüyor. Sizlerin yaptığı işlere zaten değer gösterilmediği gibi tehdit diliyle hukuk üzerinden yapılmasına çok üzülüyorum. Ama burada yapmamız gereken şey, burada bunun partisi kalmadı. Birlikte dayanışma içerisinde, toplumun rahatsızlığını ben sokakta görüyorum. Vatandaşımız bir taraftan ekonomik zorluklarla uğraşıyor. Bir taraftan tedirgin, başıma ne gelir endişesiyle, ama asla korkmayacağız, yılmayacağız. Bu toplum içerisinde vicdanlı insanlar var. Siyasi partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu toplumun muazzam bir dayanışmaya ihtiyacı var. Şu an dayanışma zamanı ve bunlara tepki gösterme zamanı. Bu coğrafya neler yaşandı, bu ülke ne yollardan geçti, ne süreçler yaşadı. Haklı mücadelesinde karşılığını aldı. Tekrar şunu söylemek istiyorum; özellikle basın emekçileri üzerinden yapılan bu algı operasyonları, bu güçsüzleştirme, hukuk üzerinden tehdit, yıldırma politikası çok çok yanlış."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Bat Pazarı İncelemesi ve Basın Eleştirisi - Son Dakika

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