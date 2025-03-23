Edirne Belediye Başkanı'ndan Gözaltına Alınan Öğrenciler Hakkında Açıklama

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, dün gerçekleştirdikleri yürüyüş sonrası gözaltına alınan öğrenciler hakkında açıklama yaptı. Akın, "Bu süreçte hiçbir kardeşimizin kılına zarar gelse her şey anlamını kaybeder. Üniversitedeki genç kardeşlerimizin bizlerle beraber hareket etmesini istiyorum. Provokasyona gelmemelerini istiyorum. Önümüzde uzun süreçler var" dedi.

Akın, dün gerçekleştirdikleri yürüyüş sonrası 23 gencin gözaltına alındığını ifade ederek gençlerin yanında olduğunu söyledi. Akın, gençlere provokasyona gelmeme çağrısında bulundu.

"Bu süreçte hiçbir kardeşimizin kılına zarar gelse her şey anlamını kaybeder"

Akın, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum; biz gerçekten hukukun üstünlüğü için hukuka aykırı işlemler için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız da aynısını ifade etti. Biz barışçıl yollarla anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Genç kardeşlerimden sükünet ile provokasyona gelmeden, bizlerle bu süreçleri yürütmelerini istiyorum. Biz her zaman onların yanındayız. Bu süreçte hiçbir kardeşimizin kılına zarar gelse her şey anlamını kaybeder. Üniversitedeki genç kardeşlerimizin bizlerle beraber hareket etmesini istiyorum. Provokasyona gelmemelerini istiyorum. Önümüzde uzun süreçler var. Tempomuzu düşürmeden toplum nezdinde duruşumuzu düşürmeden bu mücadeleye devam edeceğiz. Onları da bizimle beraber yürümeye davet ediyorum. Dün akşam edindiğimiz bilgiye göre 23 öğrenciden bahsediliyor. İfade alma süreci devam ediyor, ben takip ediyorum. Çok sayıda meslektaşlarımız genç kardeşlerimizin yanındalar."