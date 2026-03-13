Edirne Belediyesi, 159 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Belediyesi, 159 Yaşında

13.03.2026 12:31  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 159 yıllık köklü bir geleneği ve Edirne'nin kültürel mirasını yaşatmanın önemini vurguladı. Kutlama, sergi açılışı ve saygı duruşuyla gerçekleştirildi.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi kuruluşunun 159'ncu yılını törenle kutladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "159 yıldır bu şehirde yalnızca bir kurum değil bir gelenek yaşıyor. Edirne'nin sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde hissedilen bir sorumluluk geleneği" dedi.

Tören ilk olarak Edirne Belediyesi ve EFOD iş birliği çerçevesinde hazırlanan "Yaşayan Edirne" sergisinin, Tarihi Belediye Eski Binası'ndaki açılışı ile başladı. Edirne'nin kültürel mirasını ve günlük yaşamını yansıtan karelerden fotoğraflar sergide yerini aldı. Resim sergisinin ardından tarihi belediye binası önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Kutlama törenine Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay, siyasi parti temsilcileri ve  belediye çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve önceki dönem başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıttaki törende konuşan Gencan, Edirne Belediyesi'nin köklü bir belediyeciliğe sahip oldunu söyledi.

"159 yıllık bir geleneğin devamıyız"

Gencan, şunları kaydetti:

"159 yıldır bu şehirde yalnızca bir kurum değil bir gelenek yaşıyor. Edirne'nin sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde hissedilen bir sorumluluk geleneği. Bu şehre hizmet etmenin onurunu yaşayan köklü bir belediyecilik geleneği, Edirne Belediyesi. Bu kurum yalnızca hizmet üreten bir yerel yönetim değil bu kadim şehrin ortak yaşamını ayakta tutan, dayanışmasını büyüten ve Edirne'nin ruhunu geleceğe taşıyan güçlü bir kurumdur. 1867'den bu yana bu şehirde belediyecilik sadece idare bir görev olmadı. Bu şehirde belediyecilik sorumluluk, dayanışma demekti. Bu kadim şehre sahip çıkmak demekti. Bugün 159 yıllık bir geleneğin devamıyız. Bu kurumun tarihinde pek çok belediye başkanı pek çok belediye emekçisi pek çok Edirneli yurttaşın alın teri var. Bu şehir için çalışan emek veren ve katkı sunan herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Çünkü şehirler kendiliğinden büyümez şehirler emekle, akılla ve birlikte üreten iradesiyle büyür. Edirne Belediyesi tam da bu anlayışla çalışmaya devam ediyor. İnsanı merkeze alan dayanışmayı büyüten ve bu kentin tarihine yakışan bir belediyecilik anlayışıyla."

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi, 159 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:02:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi, 159 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.