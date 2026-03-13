Edirne Belediyesi, 159 Yaşında

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi kuruluşunun 159'ncu yılını törenle kutladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "159 yıldır bu şehirde yalnızca bir kurum değil bir gelenek yaşıyor. Edirne'nin sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde hissedilen bir sorumluluk geleneği" dedi.

Tören ilk olarak Edirne Belediyesi ve EFOD iş birliği çerçevesinde hazırlanan "Yaşayan Edirne" sergisinin, Tarihi Belediye Eski Binası'ndaki açılışı ile başladı. Edirne'nin kültürel mirasını ve günlük yaşamını yansıtan karelerden fotoğraflar sergide yerini aldı. Resim sergisinin ardından tarihi belediye binası önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Kutlama törenine Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, önceki dönem belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay, siyasi parti temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve önceki dönem başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıttaki törende konuşan Gencan, Edirne Belediyesi'nin köklü bir belediyeciliğe sahip oldunu söyledi.

"159 yıllık bir geleneğin devamıyız"

Gencan, şunları kaydetti:

"159 yıldır bu şehirde yalnızca bir kurum değil bir gelenek yaşıyor. Edirne'nin sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde hissedilen bir sorumluluk geleneği. Bu şehre hizmet etmenin onurunu yaşayan köklü bir belediyecilik geleneği, Edirne Belediyesi. Bu kurum yalnızca hizmet üreten bir yerel yönetim değil bu kadim şehrin ortak yaşamını ayakta tutan, dayanışmasını büyüten ve Edirne'nin ruhunu geleceğe taşıyan güçlü bir kurumdur. 1867'den bu yana bu şehirde belediyecilik sadece idare bir görev olmadı. Bu şehirde belediyecilik sorumluluk, dayanışma demekti. Bu kadim şehre sahip çıkmak demekti. Bugün 159 yıllık bir geleneğin devamıyız. Bu kurumun tarihinde pek çok belediye başkanı pek çok belediye emekçisi pek çok Edirneli yurttaşın alın teri var. Bu şehir için çalışan emek veren ve katkı sunan herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Çünkü şehirler kendiliğinden büyümez şehirler emekle, akılla ve birlikte üreten iradesiyle büyür. Edirne Belediyesi tam da bu anlayışla çalışmaya devam ediyor. İnsanı merkeze alan dayanışmayı büyüten ve bu kentin tarihine yakışan bir belediyecilik anlayışıyla."