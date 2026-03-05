Edirne Belediyesinden Emeklilere Bayram İkramiyesi Desteği

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi tarafından kentteki emeklilere verilecek nakdi destek miktarı belli oldu. Belediye Başkanı Filiz Gencan, toplam 500 emeklinin destek almaya hak kazandığını belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde 2 bin 500, Kurban Bayramı öncesinde ise 2 bin 500 lira olmak üzere toplamda 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Gencan, kentte yaşayan emeklilere yönelik yapacakları nakdi destek miktarını açıkladı.

Gencan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplam 1700 başvuru yapıldığını, değerlendirmeler sonucunda 500 emeklinin destek almaya hak kazandığını belirtti.

