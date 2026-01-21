Edirne Belediyesi ve Trakya Birlik Arasında İşbirliği: 4 Bin İhtiyaç Sahibine Ayçiçek Yağı Dağıtılacak - Son Dakika
Edirne Belediyesi ve Trakya Birlik Arasında İşbirliği: 4 Bin İhtiyaç Sahibine Ayçiçek Yağı Dağıtılacak

21.01.2026 18:18  Güncelleme: 20:04
Edirne Belediyesi, Trakya Birlik ile işbirliği yaparak kendi arazilerinde ürettiği ayçiçeğini işleyip, ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ayçiçek yağı ulaştıracak. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yerli üretimle toplumun ihtiyaçlarına karşılık verdiklerini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi ve Trakya Birlik arasında yapılan işbirliğiyle belediyenin kendi arazilerinde ürettiği ayçiçeği, Trakya Birlik'in entegre tesislerinde işlenerek Edirne'deki 4 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Edirne Belediyesi olarak mülkiyeti kendimize ait olan arazilerimizle yerli ayçiçek tohumlarıyla biz ürettik. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız, müdürümüz bizlere destek oldular ve onların entegre tesislerinde de bu şekilde paketledik. Toplam dört bin adet yağımızı Edirne'de ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracağız" dedi.

Edirne Belediyesi ve Trakya Birlik arasında işbirliği yapıldı. Trakya Birlik binasında, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç basın açıklaması yaptı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, üretim yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunduklarını söyledi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ise Trakya Birlik entegre tesisinde üretilen ayçiçek yağlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Dört bin adet yağımızı hemşerilerimize ulaştıracağız"

Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak mülkiyeti kendimize ait olan arazilerimizle özellikle ifade etmek istiyorum ki yerli ayçiçek tohumlarıyla biz ürettik. Sağ olsun çok kıymetli Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız, müdürümüz bizlere destek oldular. Onların entegre tesislerinde de bu şekilde paketledik. Toplam dört bin adet yağımızı Edirne'de ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracağız. Trakya Birlik bölgemizin en güçlü oluşumlarından biz gurur duyuyoruz. Her zaman şunu ifade ediyoruz. Bölgemizin özellikle tarım konusunda öncülük eden bir bölge ancak son zamanlarda tarımda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Biz de Edirne Belediyesi olarak hem Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müz ve komisyonumuzla beraber çiftçimize, yerli üreticimize destek oluyoruz.

Biliyorsunuz Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde, daha sonra Çiftçiler Günü'nde ve diğer günlerimizde çiftçilerimize destek oluyoruz. Biz yem, gübre, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize, ekipman desteğinde bulunuyoruz. Çünkü tarımla anılmak istiyoruz. Tarımın daha büyümesini istiyoruz. Çiftçimizin topraktan değeri çekmek, bu işi büyütmesini istiyoruz. O yüzden biz de bu anlamda hem üretim yaparak ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dokunuyoruz. Diğer taraftan da doğru tarım tekniklerini çiftçimize anlatma gayretindeyiz. O yüzden ben başkanımıza tekrar çok teşekkür ederim. Bu önemli. İki güç ve kuruluş Edirne Belediyesi ve Trakya Birliği'nin iş birliği yapmışsa bence çok kıymetli buluyorum."

"İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, şunları söyledi:

"Edirne Belediyesi'ne ait arazilerin tarım yapılması suretiyle ekilen ayçiçeklerinin hasat edilmesinden sonra başkanımızın bize böyle bir teklifi oldu. Biz de bunu severek kabul ettik. Bugün de bunun sonucu olarak onları biz mamule döndürerek başkanımızın projesinde devamı olarak ihtiyaç sahibi olan ailelere iletilmesiyle ilgili bir düşüncesi vardı. Bugün de onun sonucuna ulaştık. Biz kendisini tebrik ediyoruz bu çalışmasından dolayı."

Kaynak: ANKA

