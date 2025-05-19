Edirne'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(EDİRNE) - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'de 25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Saraçlar Caddesi boyunca Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, gençlerle beraber anıta çelenk sundu. Törene, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, siyasi partilerin temsilcileri ve gençler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak miili mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs'ın, milletin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesi, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımı olduğunu belirtti.

Ak, "19 Mayıs tarih boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden dirilişinin başlangıcıdır. Sevgili gençler; Millet olarak sizlerden dilediğimiz Samsun'da atılan bu ilk adımın anlamını ve önemini kavrayarak 19 Mayıs ruhunu benimsemeniz, diri tutmanız ve gelecek kuşaklara aktarmanızdır. Şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu tarihimizden alacağınız ilhamla geleceğe daha güvenli bakacaksınız. Tarihimizi öğrenmeniz, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmanız gücümüze güç katacaktır" diye konuştu.