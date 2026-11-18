Edirne'de belediye ekipleri tarafından 3 yavru köpeğin araçla götürüldüğü, annelerinin ise uyuşturucu iğneyle uyutulduktan sonra su birikintisinin içinde bırakıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Edirne'de İstasyon Mahallesi'nde bulunan 3 yavru köpek, Edirne Belediyesi ekiplerince araçla götürülürken anne köpek ise uyuşturucu iğneyle uyutuldu. Yavrularından ayrılan anne köpek, gece saatlerinde su birikintisinin içinde hareketsiz ve bitkin halde bulundu. Köpeğin inleme seslerini duyan güvenlik görevlisi Cumhur Kes, durumu fark ederek yardım çağırdı. Belediyeye de ihbarda bulunduklarını belirten Kes, ekiplerin gelmemesi üzerine arkadaşının yardımıyla köpeği daha uygun bir ortama alarak ısıtmaya çalıştıklarını söyledi.

SU BİRİKİNTİSİNDE İNLERKEN BULUNDU

Yaşananları anlatan güvenlik görevlisi Cumhur Kes, "Cumartesi gecesi, kapıları kapatmak üzereyken dışarıdan bir ağlama sesi duydum. Fenerle baktığımda karşıdaki su birikintisinin içerisinde köpeğin yerde yattığını gördüm. Çok korkunç bir şekilde inliyordu. Hemen buradaki arkadaşlardan birini yardıma çağırdım. Ardından belediyeyi arayarak kayıt oluşturdum. İlk etapta köpeğe dokunamadım. Yaralı mı, zehirlendi mi, kötü bir muameleye mi maruz kaldı bilemediğim için yanlış bir şey yapmak istemedim" dedi.

VETERİNER: ANESTEZİK MADDEYLE VURULMUŞ OLABİLİR

Belediyeye ihbarda bulunduktan sonra ekiplerin yönlendirileceğinin söylendiğini ancak beklemelerine rağmen gelen olmadığını ifade eden Kes, "Belediye bir türlü gelmeyince köpeği uygun bir ortama aldık, üzerini sildik ve ısıttık. Çünkü gerçekten çok eziyet çekiyordu. Bu sırada bir veteriner hekimle görüntülü olarak görüştük. Veteriner hekim, başına ne gelmiş olabileceğini değerlendirerek anestezik bir maddeyle vurulmuş olabileceğini söyledi. Çünkü zehirlenme vakası olsaydı ağzından köpük gelebileceğini, ayrıca üzerinde herhangi bir yaralanma belirtisi bulunmadığını değerlendirdik. Köpek sabaha karşı güçlükle kendine geldi" diye konuştu.

"ONUN DA BİR YAŞAM HAKKI VAR"

Köpeğin başında kimsenin beklememesi halinde hayatını kaybedebileceğini düşündüğünü belirten Cumhur Kes, "Anestezik iğneyle müdahale edilen bir canlının kesinlikle terk edilmemesi gerekiyor. Onun da bir yaşam hakkı var. Hava soğuktu ve köpek su birikintisinin içerisinde, ölmek üzereydi. Biz onu gerçekten hayata zor döndürdük. Eğer bu durumu fark etmeseydik maalesef can çekişerek hayatını kaybedebilirdi. Amacımız bundan sonraki süreçte sokakta yaşayan hayvanlara uygun şekilde muamele edilmesi. Bu işlemlerin ehil kişiler tarafından yapılmasını ve hayvan haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.