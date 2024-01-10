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Edirne'de 35 yıllık muhtar yeniden aday - Son Dakika
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Edirne'de 35 yıllık muhtar yeniden aday

Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde 33 yaşından beri aralıksız muhtarlık yapan 68 yaşındaki Haluk İnağ, 8. dönem için 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. İnağ, mahalledeki vatandaşların yüzde 95'ini tanıyor ve uzun yıllardır aralıksız muhtarlık yapmaktadır.

Edirne\'de 35 yıllık muhtar yeniden aday
10.01.2024 - 09:19,
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Edirne'de 33 yaşından beri aralıksız muhtarlık yapan 68 yaşındaki 35 yıllık muhtar Haluk İnağ, 8. dönem için 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu.

Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki muhtar Haluk İnağ, 7 dönem 35 yıldır mahallesine muhtar olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede 35 yıldır muhtarlık yapan İnağ, mahalledeki vatandaşların yüzde 95'ini tanıyor.

Muhtarlığa başladığı yıllarda dünyaya gelen çocukların şimdi 35 yaşında olduğunu hatta birçoğunun evlenip çocuk sahibi olduğunu ifade eden İnağ, Edirne'de uzun yıllardır aralıksız muhtarlık yapan muhtarlar arasında yer alıyor.

1989 yılından itibaren girdiği her seçimde onlarca rakibini yenerek sandıktan zaferle çıkan İnağ, 35 yıldır her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasına giderek işinin başına geçiyor. 7 dönem 35 yıldır mahallesi için çalışan İnağ, 8. dönem için 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu.

1989 yılından itibaren Babademirtaş Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını söyleyen İnağ, "35 yıldır muhtarlığımı devam ettiriyorum. Yeni dönemde de mahallelimin isteği üzerine aday oldum. Nasip olursa 5 yıl daha muhtarlık yapacağım. Mahallede doğup büyüyen herkesi biliyorum, onlar da beni biliyor" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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