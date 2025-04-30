Edirne'de 7 Yıllık Toprak Yol Asfaltlandı - Son Dakika
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Edirne'de 7 Yıllık Toprak Yol Asfaltlandı

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Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 km'lik yol 7 yıl sonra asfaltlanarak hizmete açıldı.

30.04.2025 19:50
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(EDİRNE) - Edirne merkeze bağlı Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik toprak yol, 7 yıl sonra Edirne İl Özel İdaresi tarafından asfaltlandı.

Aralarında Karabulut ve Ahi köylerinin de olduğu 5 köyü kapsayan 12 kilometre yolun asfalt çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 7 yıldır toprak yolu kullanan iki köy, asfaltlanan yolun mutluluğunu yaşıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asfaltlama çalışmalarının yapıldığı Ahi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik toprak yola Edirne İl Özel İdaresi tarafından asfalt atıldı. Vali Sezer, bu yıl köylere 100 kilometrenin üzerinde asfalt yol yapılmasının planlandığını söyledi.

"Geçen yıl kirayla yapıyorduk"

Sezer, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene de 100 kilometrenin üzerinde bir asfaltı gerçekleştirebilirsek grup yollarımız ve özellikle yoğun köy yollarımız, nüfusu yoğun olan köy yollarımızın tamamını bu sene bitirmiş oluruz. Seneye de artık küçük köylerimiz ve tali yollarımıza döneriz. Kaliteli asfalt dışında da yapmamak lazım. Çünkü bir sene yapıyoruz ikinci sene bunun tamiratı ve tadilatı ile uğraşıyoruz. Biz de vatandaşa hizmet etmek ve memnuniyetini almak için bu işi yapıyoruz. Bakıyorsunuz çok büyük bir memnuniyetsizlik oluşuyor, bu yolların bozulmasından dolayı. Geçen sene yapılan yollar kalitesi çok güzel oldu. Özellikle bu sene de araç parkımızı çok arttırıyoruz, yeniliyoruz. Bu sene yeni kamyonlar aldık, yeni iş makineleri aldık. İkincisi de geçen yıl kirayla yapıyorduk biz bunu. Özellikle bütün ve malzeme sevkiyatını kendi aldığımız tankerlerle yapmaya başlayacağız. Bir taraftan da köylerin içerisindeki kilit parkeyi bu sene de çok arttıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de 7 Yıllık Toprak Yol Asfaltlandı - Son Dakika

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