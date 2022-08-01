Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu

01.08.2022 04:06
Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Edirne'de aniden bastıran sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, evini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'de aniden bastıran sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, evini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın söyledikleri yürekleri yaktı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hıçkıra Hıçkıra ağladı

Neslihan Çokilgin asfalt nedeniyle rögarların kapandığını ve babasının belediye ekiplerini uyardığını belirterek "Valla biz de anlamadık. Geçen hafta rögarlar doluymuş, otelin altını basmıştı. Asfalt dökülünce buradaki rögarları da kapamışlar, temizleyemediler. Yağmur yağarsa benim evim mahvolur dedi, babam. Yine dolmuş, baktım yağmur da yoktu. Sonradan bir baktım banyodan bütün ev mahvolmuş. Ne erzak kaldı, ne evim kaldı, her yer gitti. Rögar dolu olunca geri tepti hep. Benim bütün geçmişim gitti, mahvoldu" dedi.

"Bari buzdolabına su gitmesin"

Belediye ekiplerinin mahalle ile ilgilenmediğini söyleyen Bekir Çokilgin "Defalarca söyledi. İlgilenmediler. Belediye bu sene hiç bakmadı mahalleye. Buzdolabına gitmesin bari, çekin. Kim karşılayacak bunu, 70 bin lira harcadım buraya, her şeyim gitti" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince fenalaşan kadın ve yaşlı adama sağlık kontrolü yapıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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