Edirne'de Çiftçiler Buğday Fiyatlarından Şikayetçi

(EDİRNE) - Edirne'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday teslim kuyruğunda bekleyen üretici Bayram Kaçar, buğday taban fiyatının az olduğunu, girdi maliyetlerini karşılamadığını söyledi. Kaçar, "Çiftçi motor almış, onu almış, bunu almış. Bir de baksın bakalım kaç para borç var. Onun da bir araştırmasını yapsınlar" dedi.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Tayakadın köyünde TMO'ya buğdayını teslim eden çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını gündeme getirdi. Balkanlı, üreticilerin borçlarından dolayı kara kara düşündüğünü belirtti.

TMO buğday teslim kuyruğunda bekleyen üretici Bayram Kaçar, şunları söyledi:

"Biz memnun değiliz. Buğday 16 lira. Mazot olmuş 70 lira. Bir teneke motor yağı 4 bin 500 lira. Arabanın bakımı 25-30 bin lira. Biz bunun altından nasıl kalkacağız, nasıl bu işi yürüteceğiz? Hayvan bakalım, bana koyun verdin. Ver, bir çuval yem 1.500 lira. Benim buğdayım 13 lira. Nasıl olacak bu işler? Geleceği görebilirseniz, biz de görelim. Çiftçi motor almış, onu almış, bunu almış. Bir de baksın bakalım kaç para borç var. Onun da bir araştırmasını yapsınlar."

"ÜRETİCİMİZ BORCUNU NASIL KAPAYACAĞINI KARAR KARA DÜŞÜNMEKTEDİR"

Balkanlı, ise şunları söyledi:

"Gelecek ile ilgili kaygılarınız neler? Bu yıl buğday maliyetiniz 20,5 liraya çıktı. Alım fiyatı ortalama 16 lira. enflasyon, buğdayın ekimi yapıldıktan sonra şu ana kadar yüzde 40. Size verilen zam yüzde 22. Gerçek enflasyon yüzde 70. Bu nedenle maliyetler artmış, gelir düşmüş. Üreticimiz borcunu nasıl kapayacağını karar kara düşünmektedir."