Edirne'de Çocuklar Kurban Bayramı Arifesinde Şeker Toplama Geleneğini Sürdürdü - Son Dakika
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Edirne'de Çocuklar Kurban Bayramı Arifesinde Şeker Toplama Geleneğini Sürdürdü

Edirne'nin Geçkinli köyünde yüz yılı aşkın süredir devam eden çocukların şeker toplama geleneği, Kurban Bayramı arifesinde tekrarlandı. Minikler, küçük torbalarla büyüklerin ellerini öperek verilen şekerleri topladılar. Geçkinli Köyü muhtarı, bu geleneği diğer nesillere aktaracaklarını ve devam ettireceklerini belirtti.

15.06.2024 18:58
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Edirne'de yüz yılı aşkın süredir dini bayramlar arifesinde sürdürülen çocukların şeker toplama geleneği Kurban Bayramı arifesinde devam etti.

Edirne'nin merkeze bağlı Geçkinli köyünde 500 yıldan beri süre gelen gelenek bu bayramda tekrarlandı. Çocukların köy meydanında şeker toplama geleneği yinelendi. Özellikle arefe günü yapılan gelenekte minikler ellerine aldıkları küçük torbalarla büyüklerin ellerini öperek verilen şekerleri topladılar. Yaşları 4 ile 13 arasında olan minikler geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadılar.

Geçkinli Köyü muhtarı Naci Paşa, "Köyümüzde bayram günü çocuklar için asırlardır şeker toplama geleneği yapılıyor. Bu geleneği diğer nesillere aktarabilmek için uğraşacağız ve devem ettireceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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