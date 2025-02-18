Edirne'de Deve Kuşu Yumurtasıyla Doğal Temizlik

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(EDİRNE) - Edirne'nin Osmanlı döneminden kalma tarihi kapalı çarşısının tavanında oluşabilecek haşere ve örümcek ağına karşı Mimar Sinan'ın geleneksel yöntemi kullanılıyor. Deve kuşu yumurtaları, örümcek ağı ve haşere oluşumunu engelliyor.

Edirne'nin Osmanlı döneminden kalma tarihi kapalı çarşısının tavan temizliği, Mimar Sinan'ın geleneksel yönetimi kullanılarak devam ediyor. Kapalı çarşının tavanına asılan deve kuşu yumurtaları, örümcek ağı ve haşere oluşumunu engelliyor. Kapalı çarşının 300 metre uzunluğu sahip tavanında 3 adet deve kuşu yumurtası bulunuyor. Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının tavan temizliğini kimyasal kullanmadan deve kuşu yumurtaları sayesinde yaptıklarını söyledi. Sanış, şunları kaydetti:

"Deve kuşu yumurtası yıllardan beri çarşımızda var. Aslında burada ilk defa kullanılmıyor. Selimiye Cami'nde de var. Mimar Sinan bunu yaptığında hem örümcek hem haşeratı belli bir metreye kadar koruyor. Deve kuşu yumurtasının olduğu bölgede, en azından 7-8 kubbeye kadar örümcek olmuyor. Bizim çarşımızda bunlardan üç tane var. Yıllardan beri duruyor. Hatta biz ilk taktığımızda biz de 'acaba mı' dedik. 'Böyle bir etkisi olabilir mi?' diye. Yaklaşık 10- 12 yıldan beri var. Hakikaten de o bölgede ne örümcek ağası diğer haşereler olmuyor. İstanbul'da deve kuşu çiftliğinden temin ettik. Çarşımız 300 metre komple bizde üç tane var bunlardan. Biz baya faydasını görüyoruz. Ecdat yaklaşık olarak 400- 500 yıl önce o zaman ilaçlama sistemi olmadığı dönemde bulmuş. Biz hala devam ettiriyoruz. En güzel şey kimyasal değil, doğal. Tamamen doğal temizlik aracı."