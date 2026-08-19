Edirne\'de Ekonomik Zorluklar Vurgulandı

(EDİRNE) - YENİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör emeklinin, çiftçinin, üniversite öğrencisinin ve esnafların ekonomik zor günlerden geçirdiğini belirterek, "Dünya emeklileri tüm ülkeleri gezerken benim emeklim ikinci ya da üçüncü işte çalışmak zorunda… Bunları soracağız, eleştireceğiz" dedi.

Akgüngör, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 1. Murat Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nda, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akgüngör, burada yaptığı konuşmada, iyi yapanı alkışlama, kötü yapanı da eleştirme konusunda siyaset yolu izleyeceklerini belirterek vatandaşların ekonomik zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT PROBLEMİ VAR"

Akgüngör, şunları kaydetti:

"Dünya emeklileri tüm ülkeleri gezerken benim emeklim ikinci ya da üçüncü işte çalışmak zorunda… Bunları soracağız, eleştireceğiz. Edirne'ye bir çivi çakan, Edirnemin üzerine bir tuğla ilave eden herkesi alnından öperim. Biz sadece mualefet değil, iyi yapanı alkışlama, kötü yapanı da eleştirme konusunda bir siyaset yolu izleyeceğiz.

Çiftçilerimizin mazot problemi var. Mazot sadece binek arabada kullanılmıyor. Üretim esnasında traktörün dolmasından tutun o ürünün tarladan çıkmasından tutun tekrar pazara kadar ulaşmasında müthiş derece zorlukla karşı karşıyadır üreticiler. Gençlerimiz bugün daha üniversite sınavına hazırlanma aşamasında 'Ben üniversiteyi kazandığımda annem, babam beni okutabilecek mi?' diyor. Bugün baktığımız zaman her genç yaşadığı yerin üniversitelerini kazanmanın derdinde. Neden? 'Babam annem ev kirasıyla uğraşmasın, doğal gaz masrafıyla uğraşmasın. Ben başka türlü okuyamam.' Mezun olan öğrencilerimiz, okurken ve mezun olduktan sonra 'Ben okuduğum okulun karşılığını bulabilecekmiyim' diye yine bir teredüt içerisinde…"