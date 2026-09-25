Edirne\'de emekli sendikası tüm emekliler için 25 bin 100 liralık seyyanen zam istedi

(EDİRNE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği adına açıklama yapan Ayhan Fırtına, 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zammın tüm emeklilere verilmesi gerektiğini söyledi. Fırtına, " Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulması 4688 sayılı kanuna ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. İktidar, yasanın arkasında dolanmış, meseleyi 'oldubittiye' getirmiş, adeta hile yapmıştır." dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği üyeleri, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği adına basın açıklamasını okuyan Ayhan Fırtına, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulması 4688 sayılı kanuna ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. İktidar, yasanın arkasında dolanmış, meseleyi 'oldubittiye' getirmiş, adeta hile yapmıştır. Ayrıca memur emeklileri dışında kalan emeklilerin ezici bir çoğunluğu, dip aylık çeperinde aylık alan SGK, Bağ-Kur emeklilerine, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam bütün emeklilere verilmelidir. İktidar sesimizi duymalıdır."