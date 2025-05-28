Edirne'de Eyleme Katılan Üniversite Öğrencileri Tahliye Edildi

(EDİRNE) - Edirne'de sokak eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 25 Mart'ta tutuklanan 3 üniversite öğrencisi tahliye edildi. 66 gündür tutuklu bunan öğrencilerin tahliyesi, yakınları ve kitle örgütleri tarafından sevinçle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterilerine Edirne'de katılan ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla 25 Mart'ta tutuklanan 3 üniversite öğrencisinin tahliyesine karar verildi.

Tutuklu öğrencilerle ilgili Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu öğrencilerden 3'ünün tahliyesine karar verildi, 14 kişi hakkındaki tedbir kararları da kaldırıldı.

66 gündür tutuklu bunan öğrencilerin tahliyesi, yakınları ve kitle örgütleri tarafından sevinçle karşılandı.