Yaşlıların evlerini ücretsiz temizleyip, evlerinde yemek yapıyorlar - Son Dakika
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Yaşlıların evlerini ücretsiz temizleyip, evlerinde yemek yapıyorlar

03.08.2022 11:55
Yaşlıların evlerini ücretsiz temizleyip, evlerinde yemek yapıyorlar

Edirne'de hayata geçirilen 'Vefa' projesi çerçevesinde yaşlı vatandaşların evleri ücretsiz temizlenip, günlük yemekleri evlerinde yapılıyor.

Edirne'de hayata geçirilen 'Vefa' projesi çerçevesinde yaşlı vatandaşların evleri ücretsiz temizlenip, günlük yemekleri evlerinde yapılıyor.

Süloğlu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Vefa' projesi hayata geçirildi. Projede yer alan temizlik personeli, ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik, badana, yemek ve ihtiyaç duyup yapamadıkları işler konusunda yardımcı oluyorlar. Proje çerçevesinde yaşlı bir vatandaşın evine giden temizlik personeli, evin badanasını yaptıktan sonra detaylı temizlik gerçekleştirdi. Daha sonra yemek yapıp hazırlayan çalışanlar, yaşlı vatandaşa yapamadığı işler konusunda da yardımcı oldu. Hayata geçirilen projeden çok memnun olduklarını söyleyen yaşlı vatandaş, görevlilere teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Süloğlu, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlıların evlerini ücretsiz temizleyip, evlerinde yemek yapıyorlar - Son Dakika

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