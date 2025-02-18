Edirne'de Hurma Fiyatları Yükseldi

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(EDİRNE) - Yaklaşan Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları adeta cep yakıyor. Edirne Tarihi Selimiye Arastası esnafı Cuma Karahan, Kudüs hurmasının tanesinin 20 lira olduğunu söyledi.

Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, fiyatıyla dikkat çekiyor. Tezgahları süsleyen hurmalardan Medine hurması 450 lira, Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması ise kilosu 500 liradan satışa sunuluyor. Edirne Tarihi Selimiye Arastası esnafı Cuma Karahan, vatandaşın alım gücünün azaldığını, bu yüzden hurmayı gramla veya tane ile sattıklarını ifade etti.

"Eskisi gibi '1-2 kilo ver' diyen yok artık"

Karahan, şunları kaydetti:

"1985 yılından beri hurma satıyorum. Eski satışlar yok. Fiyatlar gittikçe yükseliyor. Haliyle insanların alım gücü yetmiyor. En çok Medine hurması tercih ediliyor. Kilosunu 450 liradan satıyoruz. Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması 500 lira. Geçen seneye göre fiyatlarda 100 liralık bir fark var. En fazla yarım kilo, eskisi gibi '1-2 kilo ver' diyen yok artık. O yok artık. Eskiden kadın geliyordu 'Ver oradan 1 kilo' diyebiliyordu. Şimdi artık tane ile alıyor. Evde kaç kişi varsa o kadar sayıda hurma alıyor. Kudüs hurmasının 5 tanesi 100 gram geliyor. Tanesi 20 lira geliyor."