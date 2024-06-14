Edirne'de Huzurevi Sakinleri İçin Mangal Organizasyonu Düzenlendi

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Edirne'de huzurevinde kalan yaşlılar unutulmadı. Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla kurumun bahçesinde mangal organizasyonu düzenlendi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneğince organize edilen piknikte, huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem de açık havada birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Müzik eşliğinde gerçekleşen piknikte bazen duygu dolu bazen ise neşeli anlar yaşandı.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ersaçmış ve Dernek Üyeleri huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem Kurban Bayramı'nı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

Hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü öncesi yaşlılarla bir yaz etkinliği yapmak istediklerini söyleyen Dernek Başkanı Pınar Ersaçmış, Babalar Günü'nün bayrama denk gelmesi sebebiyle çınarların ellerini öpmek istediklerini belirtti.

Yaşlıların daha güzel ve kaliteli vakit geçirmesi için bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu söyleyen Edirne Merkez Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, Yaklaşan Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesi bahçede müzik eğlencesi yaparak onları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Böyle bir ortamda bulunmaktan ve Babalar Günü'nün kutlanmasından çok mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Kılıççı, müzik eşliğinde yemek yiyip, oyun oynayıp stres atacaklarını söyledi. - EDİRNE