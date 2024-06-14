Edirne'de Huzurevi Sakinleri İçin Mangal Organizasyonu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Huzurevi Sakinleri İçin Mangal Organizasyonu Düzenlendi

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği tarafından düzenlenen piknikte, huzurevi sakinleri Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı. Müzik eşliğinde gerçekleşen etkinlikte yaşlılar hem eğlendi hem de açık havada birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

14.06.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de huzurevinde kalan yaşlılar unutulmadı. Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla kurumun bahçesinde mangal organizasyonu düzenlendi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneğince organize edilen piknikte, huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem de açık havada birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Müzik eşliğinde gerçekleşen piknikte bazen duygu dolu bazen ise neşeli anlar yaşandı.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ersaçmış ve Dernek Üyeleri huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem Kurban Bayramı'nı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

Hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü öncesi yaşlılarla bir yaz etkinliği yapmak istediklerini söyleyen Dernek Başkanı Pınar Ersaçmış, Babalar Günü'nün bayrama denk gelmesi sebebiyle çınarların ellerini öpmek istediklerini belirtti.

Yaşlıların daha güzel ve kaliteli vakit geçirmesi için bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu söyleyen Edirne Merkez Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, Yaklaşan Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesi bahçede müzik eğlencesi yaparak onları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Böyle bir ortamda bulunmaktan ve Babalar Günü'nün kutlanmasından çok mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Kılıççı, müzik eşliğinde yemek yiyip, oyun oynayıp stres atacaklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Babalar Günü, Edirne, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Huzurevi Sakinleri İçin Mangal Organizasyonu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:43:50. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Huzurevi Sakinleri İçin Mangal Organizasyonu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement