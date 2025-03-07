Edirne'de İmar Planı Değişikliğine Protesto - Son Dakika
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Edirne'de İmar Planı Değişikliğine Protesto

Edirne Belediye Meclisi'nin imar planı değişikliği kararı, kentteki demokratik kitle örgütleri tarafından protesto edildi. Protesto eyleminde, kararın laikliğe aykırı olduğu ve bir cemaate çıkar sağlamaktan başka bir amaç taşımadığı iddiaları dile getirildi.

07.03.2025 18:48  Güncelleme: 00:07
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(EDİRNE) - Edirne Belediye Meclisi'nin 4 Şubat günü imar planı değişikliği kararı, kentteki demokratik kitle örgütleri tarafından protesto edildi. 'Kentimize sahip çıkıyoruz' pankartının açıldığı protesto eyleminde, kararla bir cemaate yakınlığı bilinen bir sivil toplum kuruluşunun çıkar sağlayacağı iddia edilerek, bu kararın geri alınması talep edildi.

Edirne Demokratik Kitle Örgütleri tarafından Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde protesto eylemi gerçekleştirildi. Edirne Belediye Meclisi toplantısı öncesinde yapılan basın açıklamasını, demokratik kitle örgütleri adına Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir okudu. Demir, Edirne Belediyesi'nin 4 Şubat tarihindeki meclis toplantısında 3 ayrı yerde imar planı değişikliğini onaylamasının kent sakinlerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Demokratik kitle örgütü temsilcileri basın açıklamasının ardından meclis kararına itirazlarını dilekçe ile Belediye Başkanlığına sundu.

"Laikliğe aykırı yapılara çıkar sağlayacak imar planı kabul edildi"

Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasamızın temel hükümlerinden biri laikliktir. 4 Şubat 2025 tarihli 11 nolu kararıyla laikliğe aykırı yapılara çıkar sağlayacak imar planı değişikliklerini oy birliği ile kabul etmiştir. Edirne halkının oylarıyla seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyeleri bu kararla yerel seçim öncesi vaatleri ve bugüne kadara savundukları söymlemlerle çelişen bir tutum sergilemiş kent sakinlerini hayal kırıklığına uğratmış ve siyasete olan güveni sarsarak kendilerini tartışmalı bir konuma getirmişlerdir. Belediye Meclisi, birbiriyle bağlantılı ve aynı amacı taşıdığı iddia edilen üç ayrı yerin imar planı değişikliğini onaylayarak gerici dayatmalara boyun eğmiştir. Belediye Meclisinde oy birliğiyle; Fırınlar Sırtı Mevkii'ndeki taşınmazın, konut alanından yurt alanına, Hacılar Ezanı Mevkii'ndeki taşınmazın ticaret konut alanına, Kocasinan Mahallesi'ndeki taşınmazın ise özel yurt alanına dönüştürülmesi kabul edilmiştir. Bu kararlar, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Ayrıca, parsel bazında yapılan imar planı değişiklikleri, planın genel hükümleriyle çelişmekte ve şehir planlamasını tutarsız hale getirmektedir. Bir kez daha, Edirne Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerine sesleniyoruz; imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olan, aynı zamanda kentimizin sosyal ve laik yapısını zedeleyecek bu kararınızı gözden geçirin ve derhal geri alın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de İmar Planı Değişikliğine Protesto - Son Dakika

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