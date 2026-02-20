Edirne'de İmar Ruhsatı Usulsüzlüğü Soruşturmasında 11 Kişi Gözaltına Alındı

(EDİRNE) - Edirne'de, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç., bir gece kulübünün ortağı ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip altına alındığı, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.