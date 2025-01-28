Edirne'de Kent Lokantası ve Halk Kafe Sayısı Artacak

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(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kent Lokantası ve Halk Kafe sayısını artıracaklarını belirterek, "Kent lokantası ve halk kafemiz yoğun ilgi görüyor, vatandaşlarımız çok mutlu. Böyle yerlerimizin sayısını da gün geçtikçe artıracağız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kent Lokantası ve Halk Kafe ile 'Askıda Yemek' kampanyasının vatandaşların yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

"Askıda yemek çok büyük karşılık buldu"

Akın, şunları kaydetti:

"Biz de çok mutlu oluyoruz, geri bildirimleri de çok güzel. Bu arada da mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten orada çok özverili bir çalışma yapıyorlar. Vatandaştan da güzel tepkiler gelince biz çok mutlu oluyoruz. Ben duyarlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. 'Askıda Yemek' çok büyük karşılık buldu. İnanın o kadar çok talep alıyoruz ki biz, gün geçtikçe de artacak, eminim. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Edirneli hemşehrilerim böyledir, yardımsever, duyarlı bir toplumuz biz. O yüzden karşılığını buldu. Halk kafe de aynı şekilde, orada da çok mutlu oluyorum. Gündüz saatlerinde de gittiğimizde, akşam kapanış saatine kadar yoğun ilgi görüyor. Orada da güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Oradan da vatandaşlarımız çok mutlu. Böyle yerlerimizin sayısını da gün geçtikçe artıracağız."