Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Yerel

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Edirne'de bu yıl 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 20 TL olan pide fiyatı, artan maliyetler ve talep doğrultusunda yükseldi.

19.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:38
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Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL'den satışa sunulacağını açıkladı. Cingöz, açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE GENELİ FİYATLAR 30 TL"

Cingöz, "Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır" dedi.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Johny Guitar:
    Edirne de oruç tutan yok. Edirne rakı bira fiyatları önemli. edirnenin ramazanla alakası yoktur 91 61 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ramazan pıdesı bıle %50arttıama emeklıye ve asgarıücretlıye %30verdıler sonra kul hakkı müslümanlıktan bahsedenler yazıklar olsun 98 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    50 yapın düz hesap olsun, bozuk para derdinizde olmaz. Ayıp ayıp, Allâhü Teala dan korkmayan kuldan utanmaz derler ya, işte burada söylemek istiyorum. 59 3 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    Allah'tan korkun beee 47 2 Yanıtla
  • Murat Semerci:
    çok para zaten firıncılar çok kazanıyor, bırakın ramazandan kazanmasınlar. 33 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    350 Gr pidenin işletme giderleri de dahil yapım maliyeti 9 TL. Dağıtım maliyeti de yok çünkü millet fırından alıyor. Bu nasıl bir rakamdır !! Çüşşşş... 31 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Geçmiş olsun Geçirmişler Olsun 25 2 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    ekmek 12.5 iken 30 tl pide fiyatı Allah’tan korkun hakkım helal değil bu fiyata sayın bakanımız bi baksın insanlar zamlar yüzünden oruç tutamaz hale geliyor yazık ne hale geldik 18 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bizim orada fırınlar20 liraya satacak herkesi bizim mahalleye bekliyorum 13 3 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    şeytan diyor ki fırıncı dükkanı aç diye ama işte 1 1 Yanıtla
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