Edirne'de Renkli Şalvar Gecesi

Edirne'de şalvar gecesi renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE - Edirne'de onlarca kadının katılımıyla gerçekleştirilen şalvar gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne'nin Elçili Köyü'nde bir araya gelen onlarca kadın şalvar gecesi düzenledi. Köyün düğün salonunda düzenlenen eğlenceye katılan kadınlar, rengarenk şalvarlar giydiler. Trakya müzikleri eşliğinde oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. 7'den 70'e her yaştan kız çocuklarının ve kadınların katıldığı şalvar gecesinde, dakikalar ilerledikçe eğlence zirveye ulaştı. Rengarenk şalvarların renkli görüntüler oluşturduğu geceye katılan kadınlar, bu eğlenceyi geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.