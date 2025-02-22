Edirne'de Saman Depoda Çürüyor

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(EDİRNE) - Edirne'de bazı üreticiler hayvan sayıları azaldığı için samanlarının elinde kaldığını söyledi. Üretici Ali Ürey, "Önceden hayvan sayısı fazlaydı. Gelip tarladan alırlardı. Şimdi samanlar depoda çürüyor" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi. Üretici Ali Ürey, samanlarını satamadıklarını, farelere yem olduğunu ifade etti. Gaytancıoğlu, "Fiyatı düşen bir ürün var Türkiye'de. Saman fiyatları düşmeye başladı. Eskiden hep saman fiyatlarının yüksekliğinden, ithalattan bahsederdik. Artık ithalat da yok ama samanlar stoklanıyor. Hayvancılık can çekiştiği için bir yem kaynağı olan saman artık satılmıyor, depolanıyor" dedi.

Üretici Ali Ürey, şunları kaydetti:

"Önceden hayvan sayısı fazlaydı. Gelip tarladan alırlardı. Şimdi depoda samanlar çürüyor. İzmir, Aydın tarafı samanımı kaldırıyordu. Önceden yurt dışından saman ithal ederdik şimdi kendi samanımız depolarda farelere yem oldu. Geçen sene saman 110-120 liraydı. Şimdi 60-70 lira, bunun maliyeti kendi samanız olduğu halde 45-50 lira. Dışarıdan alsak 70- 80 liraya mal oluyor."