Edirne'de Sebze Fiyatları Yükseliyor

Edirneli vatandaşlar alışverişlerini yapmak için Dilaverbey Mahallesi'nde kurulan pazartesi pazarını tercih etti. Tezgahta kilogramı 150 liradan satılan kapya, dolmalık biber ve bakla, pazarın en pahalı sebzeleri arasında yer aldı. Pazar esnaflarından Mustafa Çelik, vatandaşların sebze fiyatları pahalı olduğu için yarım kilo aldığını söyledi. Vatandaş Ferdane Suerkan ise emekli aylıklarına göre fiyatları pahalı bulduğunu ifade etti.

"İnsanlar bir kilodan fazla almıyor"

Esnaf Mustafa Çelik, şunları söyledi:

"Şu anda kapya biber sera olduğu için biraz yüksek. Çanakkale'de tarlada çıktığı zaman biraz daha düşer. O zaman daha güzel olur, satışlarımız biraz daha yükselir. İnsanlar bir kilodan fazla almıyor. Bir kilo, yarım kilo, 250 gram, hatta 2-3 tane alan var. Dolma biberi genellikle yarım kilo alıyorlar. Kimsenin bir kilo aldığını bu zamana kadar görmedim. Devamlı sattığım ürünler bunlar. Bakladan yarım kilo, 250 gram alan vatandaşlar var. Biz 100 liraya alıyoruz, 120 liraya bize geliyor, 150 liradan da satıyoruz. Fiyatlar şu anda düşmez. Ne zaman tarla ürünler çıkmaya başlar o zaman biraz iner ama daha fideler de yeni ekiliyor. Çanakkale'de ürünler biraz daha erken çıkar. Orada ürünler çıkıp buraya geldiği zaman 200 liraya satılıyorsa, 150-100 liraya düşer. Ama bu sene fiyatların çok düşeceğini de zannetmiyorum. Mazot fiyatları yüksek, insanlar tarlada çalışacak işçi bulamıyor."

"Aldığımız para 20 bin lira"

Alışveriş için pazarda bulunan Ayhan Cezayir de şunları kaydetti:

"Fiyatlar pahalı. Alım gücü zaten düşük. Aldığımız para 20 bin lira. Esnaf da haklı. Mazota sürekli zam geliyor. Vatandaşta haklı, pazarcı esnafı da haklı. Mazota gelen zammı yansıtmak zorunda. Domatesi, biberi buraya Antalya'dan, halden geliyor. Antalya buradan bin 200 kilometre. Pazarın haline de bakın. Kim var pazarda? Tezgahların yarısı bile açık değil."

Alışverişe gelen Ferdane Suerkan da fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "İnsanların maaşlarına göre hatta bayağı yüksek. Ben emekliyim, eşimden de maaş alıyorum. Oğlum da çalışıyor, ona rağmen zar zor yetiştiriyoruz. Edirne en pahalı şehir. Domates 120 lira, 50 lira patlıcan, kıvırcıklar da 60-80 lira. İnsanların Allah yardımcısı olsun" dedi.