Edirne'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Edirne'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne\'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gece başlayan yağmur, sabah yoğun su birikintilerine neden olarak trafiği aksattı.

10.12.2024 11:26
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Edirne'de gece saatlerinde başlayan sabahın ilk ışıklarına kadar süren şiddetli yağmur hayatı olumuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde şehri etkisini azaltan yağmurla cadde ve sokaklardaki yoğun su birikintileri trafiği olumsuz etkiledi.

Özellikle sabah saatlerinde okullara ve işine gitmek isteyen sürçüler, ana caddelerde biriken yoğun yağmur suyu nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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