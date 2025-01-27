Edirne'de Sokak Hayvanları Barınağında Skandal: Personel Gözaltında

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(EDİRNE) - Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda çalışan 2 personel, köpek yavrularını çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bir personel ise görevden el çektirildi.

Edirne'de dün barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerine atılan poşet içerisinde 4 köpek yavrusu gördü. Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden hayvanseverler, görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

İstasyon Mahallesi'ndeki barınağın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde köpek yavrularının atıldığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi. Olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi için veterinere götürüldü. Belediye tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili bir personel ise görevden alındı.