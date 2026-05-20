Edirne'de Restorasyonu Tamamlanan Dar Çarşı Açıldı

20.05.2026 14:53  Güncelleme: 15:11
(EDİRNE) - Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişiminde yer alan tarihi "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıldı. 52 dükkanın bulunduğu çarşı, renkli ve estetik görünümüyle dikkati çekiyor.

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan ve adını Dar Sokak'tan alan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıldı.

Tarihi çarşı, restorasyon sonrası daha canlı bir görünüme kavuştu. Çarşının açılış törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve il protokolü katıldı. Dar Çarşı'nın restorasyonu, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla yapıldı.







Vali Sezer, konuşmasında Dar Çarşı'daki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve esnafın yüzünün gülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Sezer, projenin Saraçlar, Çilingirler, Balık Pazarı ve Kaleiçi'ni kapsayan geniş bir restorasyon sürecinin parçası olduğunu ve esnafın talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlandığını vurguladı.








Edirne Belediye Başkanı Gencan ise Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çarşının yenilenmesi ve esnafın desteklenmesi için çaba gösteren Vali Sezer ve diğer kurumlara teşekkür etti; projenin esnafa hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:11:25.
