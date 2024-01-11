 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Regaip Kandili nedeniyle camilere yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Regaip Kandili nedeniyle camilere yoğun ilgi

Edirne'de Regaip Kandili nedeniyle restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere şehirdeki camilere vatandaşlar akın etti. Edirneliler, camilere giderek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazını kılmak isteyenler cami avlusunu doldurdu. Vatandaşlara kandil simidi, lokum ve diğer yiyecekler ikram edildi. Edirneli vatandaşlar barışın olduğu bir dönem temennisinde bulundu.

Edirne\'de Regaip Kandili nedeniyle camilere yoğun ilgi
11.01.2024 - 22:17,
Abone Ol

Edirne'de vatandaşlar, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti.

Regaip Kandili dolasıyla Edirneliler, restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere, Eski Camii, Üç Şerefeli ve şehirdeki diğer camilere giderek dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Selimiye ve Eski Cami'de kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Cami girişlerinde vatandaşlara kandil simidi, lokum, tatlı ve daha birçok yiyecek ürün ikramı yapıldı. Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Edirneli vatandaşlar, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barışın olduğu bir dönem olması temennisinde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Edirne, Gazze, Cami, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Regaip Kandili nedeniyle camilere yoğun ilgi - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Regaip Kandili nedeniyle camilere yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement