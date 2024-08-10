Edirne'de Yenilenen Semt Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yenilenen Semt Pazarı Açıldı

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Edirne'de yenilenen 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı açıldı. Yeni pazar yeri, güvenli ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

10.08.2024 14:52  Güncelleme: 15:18
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(EDİRNE) - Edirne'de yenilenen 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı açıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Biz burayı inşa ederken şunu hayal ettik; hem esnafımızı nasıl mutlu edebiliriz hem vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir alanda alışveriş yapmasını sağlayabiliriz? Bunları düşünerek inşasını tamamladık" dedi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yerine yenisi yapılan 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı bugün açıldı. 5 bin 800 metrekarelik kapalı alanı ve içerisinde yer alan kafeteryası ile dikkat çeken yeni pazar yeri, Edirnelilere güvenli ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen bu modern pazar alanı, vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek şekilde tasarlandı. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Onur Karaburun, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İnsanların sosyalleştikleri önemli ortamlar"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Haftada bir gün iki günde olsa insanların bir araya gelip pazar yaparken sosyalleştikleri önemli ortamlar. Edirnemizde tarihi bir şehir olması hasebiyle geçmişten günümüze kadar hem pazar hem de borsa noktasında Türkiye'nin önemli bir şehirlerinden olmuştur."

"Bizim için öncelikli ve çok önemliydi"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise şunları kaydetti:

"Bu mahallenin bir kızı olarak burada çalışan pazarcı esnafımız beni çok iyi tanır. Her cumartesi günü rutinimizdir. Pazar yerleri aslında sadece alışveriş yaptığımız yerler değil, komşularımızla bir araya geldiğimiz, şehrin ritmini tutuğumuz, birlikte dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz alanlar. Biz de burayı inşa ederken şunu hayal ettik; hem esnafımızı nasıl mutlu edebiliriz hem vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir alanda alışveriş yapmasını sağlayabiliriz? Bunları düşünerek inşasını tamamladık ve bu bizim için öncelikli ve çok önemliydi."

Kaynak: ANKA

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