Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş finale yükseldi

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"Ya verecekler ya da söke söke alacağız"

Görmemişin düğünü olmuş! Onlar halay çekerken diğer sürücüler çileden çıktı

(EDİRNE) - Edirne 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakasında galip gelen geçen yılın Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş adını finale yazdırdı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda, yarı finale kalan 4 başpehlivan, finale çıkabilmek için mücadele verdi. Yarı final müsabakasında Yusuf Can Zeybek- Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen-Mustafa Taş ile eşleşti. Rakiplerini yenen Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek finale kaldı. Finalde rakibini yenen isim ise 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olacak ve 550 bin TL para ödülü kazanacak.