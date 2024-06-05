Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Güçlenmek İçin Birleşiyor - Son Dakika
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Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Güçlenmek İçin Birleşiyor

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Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karlatlı, kentte bulunan 3 muhtarlar derneğinin tek çatı altında toplanarak güçlenmesi gerektiğini söyledi. Karlatlı, 'Gerekirse isim, tüzük değiştirelim. Tek dernek, ses, yürek olalım. Hem federasyonda hem de konfederasyonda daha güzel, güçlü temsil edelim' dedi.

05.06.2024 16:50  Güncelleme: 16:58
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(EDİRNE)- Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karlatlı, kentte bulunan 3 muhtarlar derneğinin tek çatı altında toplanarak güçlenmesi gerektiğini söyledi. Karlatlı, "Gerekirse isim, tüzük değiştirelim. Tek dernek, ses, yürek olalım. Hem federasyonda hem de konfederasyonda daha güzel, güçlü temsil edelim" dedi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karlatlı, bugün dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Karlatlı, derneğin n tek çatı altında toplanarak daha iyi hizmet vereceğini ifade etti. Karlatlı, şunları söyledi:

"Buradan özellikle Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza talepte bulunuyoruz. Gelin, bizi bir arada toplayın. Gerekirse isim, tüzük değiştirelim. Tek dernek, ses, yürek olalım. Hem federasyonda hem de konfederasyonda daha güzel, güçlü temsil edelim. Gelen arkadaşlar, ilk geldiği gibi yönetici olmak veya farklı bir yerlere gelmek için derneğe başvurduğu için derneklerde bir yönetim var. Üyeler var, onların teveccühü ile seçilebilirsiniz veya yönetimde yer alabilirsiniz. Talebi karşılık bulamayan arkadaşlarımız maalesef istemediğimiz halde aramızdan ayrıldılar ama biz herkese yer verdik hatta bazı arkadaşlarımız hem bu dernekte hem de gönüller kırılmasın diye diğer derneklere de üyeler. Bunlara da açığız ama bu bir takım sıkıntılar yaşatmakta bize. Örneğin haziran ayı sonunda temmuz ayı başında federasyon seçimleri var. Oraya üst kurul delegesi seçerken de sanal artışlar söz konusu olacak. Bizim hiç kimseye yer vermeme durumu değil zaten en canlı örneği benim. Benim ilk muhtarlığım, ilk başkanlığım oldu. Öyle bir şey olsa benim de söz sahibi olmam imkansız olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Güçlenmek İçin Birleşiyor - Son Dakika

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