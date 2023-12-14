Edirneli öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

EDİRNE - Edirne'de ortaokul öğrenci ve öğretmenleri, yerli malı haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

12-18 Aralık Yerli Malı Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası günümüzde hala devam ediyor. Bu çerçevede Edirne'de Mimar Sinan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Okulda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler evlerinden getirdiği yiyeceklerle yerli ürünün önemine dikkat çekti.

Mandalina, portakal, elma ve muz gibi yerli ürünleri tanıtan öğrenciler, aynı zamanda paketleme ve süsleme yaparak Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Düzenlenen etkinlikte yerli malı kullanımının önemine dikkat çeken öğrenciler şiirler okudu ve arkadaşlarıyla birlikte fikir alışverişinde bulundu.

" Ülkemizi ve yerli malın önemini anlatıyoruz"

Yerli malı kullanmanın önemine değinen 6. sınıf öğrencisi Melike Körüklü, "Yerli ürünler çok güzel. Kendi mallarımızı kullanarak ülkemize destek olabiliriz. Bu etkinlikte mandalina paketliyoruz, şiirler okuyoruz. Ülkemizi ve yerli malın önemini anlatıyoruz. Başka ülkenin ürünlerini alacağımıza kendi ürünlerimizi kullansak hem kendimize hem ülkemize daha çok katkımız olur" dedi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini ve arkadaşlarının evlerinde kek, kısır gibi yiyecekler yaptığını belirten 5. Sınıf Öğrencisi Almina Ersin, yerli malın önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu.