Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve başladığı ilk mesai gününde belediye çalışanlarının zamanında ödenmeyen maaşlarının hepsini ödedi. Personelin 10 aydan bu ana süregelen maaş problemine son veren Başkan Ertaş, çalışanın alın terinin karşılığının gecikme olmadan zamanında ödeneceğini ifade etti.
Edremit Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş, Edremit Belediyesi'nde yaklaşık 10 aydan bu yana süregelen zamanında ödenmeyen maaş sorununu ortadan kaldırdı. Başkan Ertaş belediyede ki ilk mesai gününde kurumda görev yapan, memur, kadrolu işçi ve şirket personelinin ödenmeyen maaşlarından kaynaklanan alacaklarının hepsini yatırdı. 5 Nisan tarihi ile personelin maaş alacağı kalmazken Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yapılması personel tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve gelmeden önce verdikleri sözü hızlı bir şekilde yerine getirdiklerini belirterek, emeğin en yüce değer olduğu anlayışı ile bundan sonra çalışanların alın terinin karşılığının hiçbir gecikme olmadan zamanında ödeneceğini ifade etti.
Edremit Belediyesi'nin büyük bir kamu kurumu, başkanından meclis üyelerine, müdürlerinden tüm çalışanlarına kadar büyük bir aile olduğunu kaydeden Başkan Ertaş, "Gerek mali disiplin gerekse iş disiplini konusunda çok hassas ve dikkatli olacağız. Edremitlilere karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için canla başla çalışacağız" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışanların ödenmeyen maaşlarını tamamladı - Son Dakika
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