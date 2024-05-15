Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Dünya Engelliler Haftası Programı\'na katıldı

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Dünya Engelliler Haftası Programı'na katılarak özel çocuklarla bir araya geldi ve onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Edremit Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve özel çocuklar katıldı.

Etkinlikte, özel çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi ve el emeği ürünlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Başkan Ertaş, özel çocukların gösterilerini izleyerek sergiyi gezdi ve katılımcılarla yakından ilgilendi.

Başkan Ertaş, özel çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Onların yeteneklerini ve özverili çalışmalarını görmek bizi her zaman gururlandırıyor. Özel çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Başkan Ertaş ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, toplumun engelli bireylere olan destek ve anlayışını artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine değindi. - BALIKESİR